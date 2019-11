"Dobbiamo rispettarci di più. Nasciamo tutti con i difetti"

La Spezia - Banchi di maggioranza e opposizione tutti pieni. Tante richieste dai più piccoli che hanno potuto esprimere dubbi perplessità e far presente, direttamente agli amministratori locali, i diritti che per loro sono insindacabili. Sono gli alunni della scuola elementare che questa mattina nell'ambito della Giornata mondiale dei diritti dei bambini hanno partecipato alle iniziative indette dalla sezione Unicef della Spezia e al quale ha aderito, con il suo sostegno offrendo anche la sala del consiglio comunale, il Comune della Spezia con l'assessorato ai Servizi sociali e Città dei bambini le cui deleghe sono affidate a Giulia Giorgi. Presenti anche il presidente del consiglio comunale Guerri che ha dato la parola ai bambini, i consiglieri Cozzani, Centi e Frascatore.

La seduta si è aperta come un vero e proprio consiglio comunale, quindi, con l'inno di Mameli. Dopo una breve spiegazione del ruolo che i più piccoli dovevano ricoprire in quella sede sono partite le richieste e quelli che secondo loro sono i diritti negati nella loro realtà: spazi per giocare e rispetto dell'altro indipendentemente da come si nasce. Per aprire i lavori del "mini consiglio" la domanda principale è stata posta da Daniela Lapiana di Unicef la Spezia: "Quali sono secondo voi i vostri diritti che non vengono rispettati e cosa chiedereste a questa amministrazione".

C'è chi ha chiesto "Maggiore pulizia nella città e più parchi - ha detto una bimba -. Non è bello sapere che ci sono dei posti pieni di plastica e vetro abbandonato dove noi non possiamo giocare".

Un'altra ha aggiunto: "Dobbiamo rispettare di più i disabili, nasciamo tutti con dei difetti". E poi ancora: "Non dobbiamo giudicare in base alla razza ed è una cosa che sfortunatamente succede". "Dovremmo cercare di far capire agli adulti che anche noi abbiamo diritto di sbagliare - ha detto una bimba - se si arrabbiano per un voto a scuola ad esempio".

Lorenzo della 5F della Poggi Carducci a margine dell'iniziativa ha spiegato: "Abbiamo lavorato molto su questa giornata, ci siamo confrontati in classe per comprendere meglio l'importanza dei nostri diritti e di quelli degli altri. E' stato un percorso davvero importante".

"Ci siamo divisi in gruppi - ha spiegato Elena della 5E sempre a margine dell'evento - e abbiamo anche cercato di capire se non venivano rispettati anche i diritti dei nostri compagni di classe e di scuola".

Ai bimbi è stato donato un kit di Unicef con una tazza e il lavoro del Comune non si è ferma per questa giornata. "Abbiamo voluto dare massimo sostegno a questa iniziativa - ha detto l'assessore Giorgi - #KidsTakeOver. Inoltre Palazzo civico si tingerà di blu in adesione al progetto Go blue una “petizione visiva” per testimoniare il nostro impegno nella tutela dei più piccoli".



La giornata non ha toccato solo il Comune della Spezia. Questa mattina infatti i bambini delle scuole si sono recati anche al comando dei Vigili del Fuoco della Spezia dove. Il pomeriggio invece è dedicato ai più grandi: docenti ed educatori. In sala Dante un pool di esperti dell'Asl spiegheranno le pratiche di primo soccorso e la somministrazione dei medicinali in caso di emergenza nelle ore scolastiche. Il convegno rientra nel tema dedicato al diritto alla salute dei bambini.