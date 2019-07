"Divieto di vendere bottiglie di vetro", il Palio sul sito dell'Interno

La Spezia - Il Palio del golfo è un evento di massa. E come tale va trattato anche a livello di prevenzione e sicurezza, soprattutto dopo i fatti del giugno 2017 a Torino e le severe leggi che ne sono seguite per la gestione degli eventi che prevedono l'afflusso di molte persone.

Per l'occasione il prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi, d'intesa con i rappresentanti delle forze dell'ordine, ha istituto, tra le altre cose, il divieto di vendita di contenitori in vetro e metallo. E per questo il Palio del golfo è finito nella sezione notizie del sito del ministero dell'Interno, retto dal vicepremier Matteo Salvini.



Il 4 agosto si svolge alla Spezia, nelle acque antistanti la passeggiata a mare della città, l'edizione 2019 del Palio del Golfo, una gara remiera tra borgate, rioni, quartieri moderni o paesi, tutti con la comune caratteristica dell'affaccio sul mare - si legge sul sito del ministero -.



"...una gara, una festa" è il claim della manifestazione che, richiamando migliaia di cittadini e turisti, pone tuttavia alcuni problemi, superati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 24 luglio, presieduto dal prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi, con l'adozione delle necessarie misure di safety e security per l'importante evento.



Il prefetto ha inoltre disposto il divieto di somministrazione e vendita di bevande o altro genere alimentare in contenitori di vetro o metallo dalle ore 14.00 del 4 agosto alle ore 02.00 del 5 agosto prossimi, nella zona in cui si svolgerà la manifestazione. Vietato poi l’accesso all’area in possesso di contenitori di vetro o metallo, dei quali sono comunque vietati, all’interno della zona, la detenzione e il trasporto.



Obiettivo del divieto, nel prevenire l’abbandono di bottiglie di vetro e contenitori di metallo sul suolo pubblico, è di evitare il ferimento delle persone in caso di calpestio o del loro incauto utilizzo, quali strumenti atti a offendere, nel caso si verificassero episodi di intemperanza o di tensioni che possano compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica o in caso di improvvise necessità di evacuazione dei luoghi.



Segue una descrizione della manifestazione: Il Palio, che si svolge ogni anno la prima domenica d’agosto, è principalmente una gara remiera tra 13 imbarcazioni “tipo palio”, scafi simili al gozzo nazionale ma realizzate a mano da artigiani locali con caratteristiche uniche che le rendono più agili e veloci.

Il “Palio del Golfo” affonda le sue radici nella cultura marinara della gente del Golfo. Il Palio nasce probabilmente da estemporanee sfide tra equipaggi di barche da lavoro cariche di pesce o dell’antico “oro nero” del golfo della Spezia: i mitili o “muscoli” come sono conosciuti localmente. Sfide importanti in quanto la vittoria non era allora una vittoria sportiva ma poteva permettere la priorità di scarico in banchina del pescato o del prodotto trasportato, aumentando quindi la possibilità di guadagno o consentendo comunque di godere con un poco d’anticipo del meritato riposo.



Chissà, quindi, che la comparsa del Palio sulle pagine del ministero dell'Interno non possa essere anche una spinta promozionale alla manifestazione di domenica.