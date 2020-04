"Distanziamento e mascherine uniche difese fino al vaccino"

La Spezia - Occhi puntati a maggio. Se arrivano le prime libertà, per tutti o quasi, andranno mantenuti accorgimenti specifici per evitare i “contagi di ritorno”. Parola dell'Ordine dei medici che assieme a Città della Spezia fa un'analisi della situazione e guarda alle prossime settimane. Ad approfondire questi temi è il presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia della Spezia, il dottor Salvatore Barbagallo.

L'attenzione verso la “Fase 2” e la fine del lockdown è massima: “Sarà necessario adottare tutte le precauzioni che stiamo adottando anche adesso - spiega il dottor Barbagallo -. Perché nel momento in cui verrà concesso di uscire in maniera più allargata, i rischi ci sono comunque. E' indicato in maniera ferrea l'utilizzo della mascherina, è necessario evitare di rimanere in ambienti chiusi per molto tempo, gli assembramenti. Ci saranno concessioni, ma non è escluso che possano esserci dei rischi. La prudenza deve essere massima: finché non ci sarà un vaccino. Le distanze dovranno assolutamente essere rispettate e dovremo pensare a dei sistemi di tempo libero nuovi. La situazione è seria”.

Il Covid-19, gli effetti a breve e medio termine sono ancora in fase di studio e gli studiosi di tutto il mondo cercano di dipanare la matassa. “Questa malattia – prosegue – nell'ottanta per cento dei casi prende in forma benigna però in quel restante venti per cento e a carico delle persone avanti con gli anni può creare problemi gravi, assolutamente da non sottovalutare. In principio si pensava che le complicanze fossero legate alla sola polmonite. Questo virus comporta un'infiammazione dei vasi sanguigni e può provocare dei trombi, che si curano con l'utilizzo dell'eparina, e contemporaneamente trombizzando altri organi può causare altri problemi: se andasse a colpire il fegato si viene a creare un'insufficienza epatica, sui reni diventa insufficienza renale, se colpisce il cervello diventa neurologica. Non sono da sottovalutare nemmeno gli effetti della permanenza sotto al respiratore, che può arrivare ai 20-25 giorni, e quelli sotto l'aspetto fisioterapico per superare i problemi legati all'immobilità. Sono effetti rilevanti”.



Gli spezzini nonostante il momento delicato sono riusciti a trovare le risposte che cercavano dai propri medici che in questi tempi di coronavirus, è chiaro per tutti, non hanno avuto vita facile. "I cittadini - spiega Barbagallo - devono proseguire le terapie prescritte dai medici di Medicina generale e per qualsiasi dubbio possono rivolgersi a loro e ricevere i consigli più appropriati anche senza accedere al laboratorio medico. Gli accertamenti di routine per l'emergenza Covid-19 sono stati sospesi. Tutti gli studi specialistici proseguono in tutte le attività non differibili e tra queste rientrano anche visite di controllo di una certa rilevanza. Non vengono lasciate indietro quelle prestazioni che con un intervento tardivo potrebbero compromettere la salute del paziente. I contatti con gli specialisti proseguono regolarmente con i pazienti. La fiducia nei loro confronti non cala”.



Nell'analisi di quello che sta accadendo in tutto il mondo alle prese con il Covid-19, per la prima volta nella storia recente, se non dell'umanità, medicina, scienza e divulgazione vanno di pari passo. Con tutto quello che ne consegue. “E' un aspetto cruciale – conclude il dottor Barbagallo - di questa situazione. Viviamo in tempo reale la nascita di una nuova malattia che nessuno conosceva prima. Pensiamo, ad esempio, quando è stato fatto il paragone con l'influenza: ha sintomi para-influenzali iniziali ma si tratta di una malattia a sé stante. Il percorso che stanno facendo gli scienziati che la seguono, viene comunicato di pari passo alla popolazione. Da un lato è positivo perché si gioca tutti a carte scoperte. E' un apprendimento sia dal punto di vista scientifico che per la popolazione. E' necessario comprendere che si tratta di una situazione in continuo divenire”.



