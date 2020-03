"Disinfezione con gli elicotteri", l'ennesima stupida bufala sul virus

La Spezia - "Dalle ore 11 di questa sera fino alle ore 5 del mattino faranno disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città com'è c'è stato in Cina quindi stasera ritiriamo biancheria e per chi possiede animali farli entrare. Fate girare sms". E' il messaggio arrivato sulle chat di molti spezzini in queste ore ed è l'ennesima bufala legata all'emergenza Covid-19. Una fake news già smentita dalle autorità di altre città, ma condivisa con troppa facilità di telefono in telefono aggiungendo un carico di disinformazione e ansia in un periodo di sacrifici per tutti gli italiani. Vale come sempre la pena di non dare peso, o peggio aiutare a diffondere, informazioni che non vengano da canali ufficiali.