"Disagi nelle scuole indipendenti dalla Provincia, già defraudata"

La Spezia - "Gli interventi sugli edifici scolastici delle scuole superiori per la loro manutenzione e il miglioramento degli standard di sicurezza è una priorità della mia amministrazione provinciale. Leggo sulla cronaca gli interventi di alcune organizzazioni studentesche che minacciano proteste su queste tematiche". E' quanto si legge in una nota del presidente della Provincia Pierluigi Peracchini dopo l'intervento di Rete Lsp dopo l'episodio di infiltrazioni d'acqua occorso all'alberghiero Casini.

"Sulla scuola - prosegue il presidente - non posso esimermi dal ricordare a tutti come la legislazione introdotta dai Governi Renzi e Gentiloni abbia scippato alla sola nostra Provincia, negli ultimi cinque anni, ben oltre 50 milioni di euro obbligandoci a dichiarare il predissesto. E non posso nemmeno tacere come di fronte al tentativo dell’ex sottosegretario Candiani, nell’aprile scorso, di ripristinare dignità e risorse alle Province, sia stato proprio il M5S ad aprire un fronte sguaiato e demagogico contro la proposta sensata di un Sottosegretario del proprio governo di allora".

"Chiarito come stanno oggi le cose - prosegue -, vorrei sperare che il nuovo Governo Pd-M5S vorrà finalmente restituire alle Province le risorse necessarie a realizzare un piano pluriennale, esteso e diffuso, di interventi sull’edilizia scolastica così come sulla viabilità. Le premesse, tuttavia, non mi paiono molto ottimistiche visto che proprio Pd e M5S sono gli stessi autori di quelle leggi che hanno decimato i soldi da spendere nelle scuole e nelle strade. In questo caso confido che le organizzazioni studentesche saranno al fianco delle Province per rivendicare un cambio di rotta governativo che restituisca quanto è stato defraudato dal bilancio del nostro Ente".

"Per quanto riguarda la mia amministrazione - conclude -, ribadisco che faremo ogni sforzo possibile perché quanto necessario a una serena fruizione delle scuole da parte dei nostri studenti sia fatto con tempestività e con l’impiego di tutte le risorse che riusciremo a reperire: come Presidente della Provincia è un impegno che ho assunto innanzi al Consiglio Provinciale e dunque verso tutti i Comuni e le nostre comunità, altri che oggi governano il Paese devono ancora dimostrare di potersi assumere lo stesso tipo di impegno".