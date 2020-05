'Diritto e diritti' chiudono la scuola di formazione politica de La Piazza Comune

La Spezia - Si è concluso oggi il corso di formazione politica dell'Associazione La Piazza Comune.

'Diritto e diritti' i temi a chiusura del corso della giovane realtà associativa che non nasconde

due ambizioni cruciali: "costruire la nuova classe dirigente e ricreare un senso di comunità in città".



"Il progetto - si legge in una nota - è continuare con momenti digitali live e poi fisici, in cui è possibile formarsi su diversi temi cruciali per l'associazione, aperti a tutta la cittadinanza. Le ultime sessioni del Corso di Formazione, coordinate da Gabriella Tartarini e da Noemi Bruzzi - in veste anche di docente - hanno coperto il modulo Diritto e Diritti. La giornata di oggi grazie a Federico Lera, Avvocato di strada, ha emozionato attraverso il suo linguaggio, parlando di diritti umani, di aiuto, tutela dei diritti e accoglienza. Contrasto odio on line. L'Avvocato Noemi Bruzzi ha trattato il concetto di "Diritto Penale del nemico" una formula che nasce anche dalla paura del diverso e che identifica il binario tra il diritto penale ed il nemico, in contrasto con i principi illuminati e razionali della nostra Costituzione. Il diritto ha contorni umani e da questo deriva la sua bellezza, perché fornisce strumenti a chi non li ha. Pertanto la lezione sul diritto di oggi è stata la perfetta conclusione del corso partito da argomenti inerenti a bellezza e virtù, temi che hanno creato il filo rosso di tutto il corso di formazione".



La lezione del 9 maggio ha trattato argomenti molto attuali come la tutela della salute pubblica nelle normative regionali, nazionali ed europee e la sua forte connessione con i procedimenti di rilevanza ambientale. Per parlarne di questi temi, sono stati invitati l’avvocato Roberto Lamma e il docente e consulente ambientale Marco Grondacci. "Grazie a loro è stato possibile calare queste tematiche sul nostro territorio in cui è urgente continuare a fare luce sul binomio salute e ambiente", spiegano da LPC.



Il corso di formazione 'Dai Principi ai Piccoli Principi' è un progetto pensato da Noemi Bruzzi, Salvatore Calcagnini, Cristina Raso, Marco Matera, Renato Goretta, iniziato con sessioni vis a vis al Circolo Fantoni e poi continuato in questi mesi virtualmente con momenti su piattaforme come Skype e Zoom.