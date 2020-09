"Digestore, stop giochini: convocare subito il consiglio provinciale"

La Spezia - Era stata promessa la convocazione di un consiglio provinciale inerente il Biodigestore prima delle elezioni, ma tutto questo, ovviamente, non è avvenuto. Ora, terminata la campagna elettorale, quanto dovremo aspettare per discutere una tematica così importante per la Provincia spezzina? Lo chiedo in particolare al Presidente Peracchini, il quale, probabilmente, ha perduto tra una scrivania e l'altra i famosi pareri legali così necessari per portare in consiglio la mia mozione riguardante l'archiviazione del Paur-Provvedimento autorizzatorio unico regionale -inerente il biodigestore di Saliceti e la riapertura della procedura di pianificazione e la relativa Vas, fondata sull'esame di scenari alternativi in termini di siti e tecnologie per il trattamento di rifiuti organici.

Peccato che la prossima settimana, precisamente il sette ottobre, avrà luogo la conferenza dei servizi, motivo per il quale non è più tempo di inutili e dannosi giochini. Il centrodestra lo dica chiaramente: è a favore o no della costruzione del biodigestore di Saliceti? Da quello che era emerso nelle scorse settimane, anche buona parte della maggioranza di centrodestra aveva espresso posizioni simili alla mia. Tutto confermato anche dopo le elezioni? Peracchini ha forse paura di questo? Degli equilibri del centrodestra sinceramente poco mi interessa: i cittadini vogliono risposte certe e rassicurazioni sulla loro salute. Si convochi in tempi rapidissimi il consiglio e si discuta una volta per tutte questa fondamentale quanto snobbata questione.



Andrea Licari, consigliere provinciale di opposizione