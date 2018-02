“Dalla nuova giunta ci aspettavamo coerenza con le battaglie di questi anni”

Parte la mobilitazione in difesa della scuola di Via Firenze, inserita da palazzo civico nei beni alienabili.

La Spezia - Sono scesi in piazza senza indugi, passando dalle parole ai fatti in un batter d’occhio. Sono i membri del Comitato Umberto I che di fronte alla volontà riproposta dalla nuova giunta comunale di dismettere la scuola materna di via Firenze per vendere l'edificio, hanno coinvolto i genitori del quartiere per un’iniziativa pubblica.



Di fatto sono di nuovo sul piede di guerra e come due anni fa, è partita una mobilitazione in difesa della scuola. "Vogliamo che il Comune faccia le opere di manutenzione, omesse in questi anni, durante i quali probabilmente si è preferito condannare l'edificio all'incuria per poi spacciare facilmente l'assioma di un inevitabile necessità di chiusura e di alienazione. È un fatto sconcertante. Ed è ancora più sconcertante che a portare avanti questa cosa sia oggi un'amministrazione diversa da quella precedente e dalla quale ci si aspetta coerenza con le battaglie fatte in questi anni e non la continuazione delle politiche della giunta Federici".