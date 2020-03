"Cri per Te", consegna a domicilio gratuita di spesa e farmaci a Spezia, Fezzano e Calice

La Spezia - È attivo nei comuni della Spezia, di Porto Venere e di Calice al Cornoviglio il servizio gratuito “CRI per Te”, la consegna a domicilio della spesa e dei farmaci a cura della Croce Rossa della Spezia. I volontari Croce Rossa Italiana si occupano di consegnare i prodotti richiesti a chi ne ha bisogno ma non può uscire di casa: il servizio è quindi rivolto a persone anziane, in condizioni di fragilità o sottoposte a isolamento che non possono recarsi al di fuori della propria abitazione. Di seguito sono specificati i dettagli per la richiesta del servizio in ogni comune.



LA SPEZIA

Alla Spezia il servizio è attivo da oggi, giovedì 19 marzo, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Per richiedere la consegna a domicilio di spesa e farmaci si può contattare il numero 3467830511 e prendere accordi con i volontari della Croce Rossa.



FEZZANO

Nel comune di Porto Venere il servizio, attivo dal 16 marzo, è organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune in collaborazione con la sede di Fezzano della Croce Rossa, il gruppo di Protezione Civile Comunale, la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Porto Venere e la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Le Grazie. Chi ha necessità della consegna a domicilio di spesa e farmaci può contattare uno dei seguenti esercizi commerciali: a Porto Venere Supermercato Conad (0187792 183), Alimentari di Via Garibaldi (3336386810), Forno De ma' Piazza (3336184867), Farmacia di Piazza Bastreri (0187790621/3481210793); a Le Grazie Farmacia delle Grazie (0187790015), Supermercato New Art (0187792015/3316828911), Macelleria delle Grazie (3314147571), Tabaccheria di Merenda e Riccardo (0187790967), Edicola di Grifoni Marco (3476966190), Alimentari di via Roma (3490952021), Panificio Ghisolfi (0187790193); a Fezzano Supermercato La botega (0187790235), Edicola tabaccheria di Via Gallotti (3495416418), Alimentari Cinque Vie (3475610784). Le consegne verranno effettuate dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30.



CALICE AL CORNOVIGLIO

Nel territorio di Calice al Cornoviglio il servizio è attivo dal 17 marzo: le consegne avvengono nei giorni di martedì e venerdì durante le ore pomeridiane, fino alle 18, in collaborazione con l’amministrazione comunale. “CRI per Te” si aggiunge all’attività del “Pronto Farmaco”, attiva a Calice già dal gennaio 2018. Chi vuole richiedere la consegna a domicilio della spesa può contattare gli alimentari ai seguenti numeri: Andrea Montinaro (3388789075), Luigi Montinaro (3404055540), Francesca Galasso (0187935549), il Panificio Giacopinelli (0187930175). Per la consegna dei farmaci si deve contattare invece la Croce Rossa di Calice al numero 0187936202. Le prenotazioni ai negozi dovranno essere fatte dai cittadini entro le ore 12.00 dei giorni di consegna (martedì e venerdì).