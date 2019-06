‘Crescere i cittadini di domani’, alla "Cervi" la mostra dei ragazzi

La Spezia - La Scuola Secondaria Cervi Cattaneo, dell’Istituto Comprensivo n. 8, conclude le attività del progetto ‘Diventiamo testimoni di pace’ sostenuto dalla Fondazione Carispezia attraverso il bando ‘Crescere i cittadini di domani’, finalizzato ad una formazione civica degli alunni ed una loro più consapevole partecipazione ad una società interculturale. A questo scopo sarà realizzata una mostra-evento che si terrà venerdì 7 Giugno alle 17 nella biblioteca e negli spazi esterni alla Scuola “Alcide Cervi”, di via Caselli, 21, al Favaro.



In tale occasione sarà possibile condividere i risultati delle attività del progetto insieme ai ragazzi protagonisti e ai collaboratori che li hanno guidati in questo percorso. Particolarmente importanti i contributi di Andrea Calzolari, esperto in microcredito, che ha illustrato in modo semplice e coinvolgente fenomeni di macro e microeconomia, con il sostegno e la creatività dall’artista Andrea D’Amore, e gli incontri e le attività in collaborazione con l’associazione ‘Libera’. I ragazzi hanno potuto fruire del contributo della cooperativa Mondo Aperto, e sperimentare modalità di comunicazione innovativa attraverso lo strumento dei ‘Digital Storytelling’, sotto la guida della Cooperativa ZOE.



Saranno esposti nei locali e nel giardino della Scuola Cervi gli oggetti realizzati dagli alunni nel laboratorio pratico, i video e gli storytelling multimediali ideati, gli elaborati sulle iniziative svolte nell’anno. L’evento è aperto a tutti gli interessati, soprattutto agli abitanti del quartiere ed alle famiglie degli alunni della scuola.