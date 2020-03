"Costa Diadema non può ormeggiare, nostro ospedale non può reggere altri malati"

La Spezia - Arriva un’ordinanza per impedire alla nave da crociera Costa Diadema di sbarcare alla Spezia. In una nota del primo cittadino Peracchini si legge: "Sto per firmare un’ordinanza per impedire alla nave da crociera Costa Diadema di ormeggiare e sbarcare nel Porto della Spezia. La nave ha a bordo diversi casi febbrili e molti positivi al coronavirus: il nostro sistema sanitario è già completamente saturo di lavoro, e non possiamo permetterci di mandarlo al collasso ospitando ulteriori nuovi casi di eccezionale provenienza. Sono in costante coordinamento con Prefettura e tutti gli organi competenti per impedire alla nave di arrivare nel nostro porto e invito formalmente Costa Crociere a non attraccare nella Città della Spezia, la cui cittadinanza è già stata duramente provata dall’emergenza coronavirus e che ha un sistema sanitario che non reggerebbe l’onda d’urto di nuovi ricoverati”.