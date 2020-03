"Costa Diadema avrebbe potuto sovraccaricare la nostra sanità"

La Spezia - "Peracchini non ha firmato nessuna ordinanza perché gli ho chiesto di non farlo. C'era un tavolo in piedi sul tema della Costa Diadema con il ministero e il comando generale delle Capitanerie di porto sin dal mattino e stavamo cercando una soluzione. Non credo che la Liguria possa essere inospitale con i nostri amici del mare. Abbiamo avuto un boom del turismo crocieristico e i crocieristi e le compagnie sono parte della nostra ricchezza e continueranno a esserlo. Con le compagnie e il personale di bordo, italiano o straniero che sia, vogliamo continuare ad avere un buon rapporto". Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, è ritornato a 24 ore di distanza sulla chiusura dichiarata dal sindaco Pierluigi Peracchini alla possibilità di ormeggio per la nave della compagnia genovese. Una decisione che ha scatenato molte proteste, anche tra gli attori della politica locale di opposizione.



Toti ne ha parlato nel corso della videoconferenza che si è svolta nel pomeriggio di oggi con i direttori delle testate online della Liguria, anche grazie alla domanda posta dallo spezzino Fabio Lugarini, direttore di Città della Spezia (vedi in fondo all'articolo). "In queste settimane abbiamo accolto due navi su Genova, due su Savona e una è stata trasferita alla Spezia - ha chiarito Toti -, ma ieri abbiamo fatto presente all'armatore e alla Capitaneria di porto che la presenza della nave in porto non era il problema, ma lo sarebbe stato il carico aggiuntivo di pazienti che avrebbe potuto proiettare in caso di ormeggio sul sistema sanitario ligure. Per questo abbiamo chiesto, se possibile, si spostare la nave su un porto di una regione la cui sanità fosse meno oberata della nostra. Ringrazio Piombino per aver accolto Costa Diadema. In mare ci sono navi italiane o battenti bandiera straniera e non lasceremo nessuno senza aiuto in futuro", ha concluso Toti.







BOOM DI RICOVERI SPEZZINI IN TERAPIA INTENSIVA





SPEZIA, SENTI IL PRES: “ANCORA MARGINE PER RIPARTIRE”



BIRRETTA E MARIA SULLE SCALINATE, SEI MULTATI