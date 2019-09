"Così vicina ai bacini, l'area di Porta Sprugola non sarà un parcheggio"

La Spezia - Un parcheggio aperto alla cittadinanza e ai visitatori a Porta Sprugola? Rimarrà solo sulla carta. L'ammiraglio Giorgio Lazio, audito in commissione lavoro questo pomeriggio, annuncia lo stop a quella che è stata più una suggestione che un progetto. "Il piano regolatore generale della base navale prevede gli sviluppi di tutte le aree - ha spiegato - Ma non ci sono parcheggi a Porta Sprugola tra questi. Abbiamo analizzato la fattibilità dopo che ci era stato chiesto (dall'amministrazione comunale ma anche da Confesercenti, ndr) e abbiamo concluso che è un’opzione irrealizzabile. Il motivo è semplice: è una zona che insiste sui bacini di carenaggio, che intendiamo condividere con realtà commerciali. Quell’area servirà per deposito materiali o come parcheggio per le maestranze. Non possiamo quindi alienarla".