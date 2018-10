"Corsi&Percorsi" e "Coop Incontri", si riparte il 3 ottobre dalla Beghi

Pirmo appuntamento con la presentazione di "Quanto sei bella Spezia".

La Spezia - I programmi culturali "Corsi&Percorsi" e "Coop Incontri" dell’Associazione Tempo Libero Coop Liguria prendono il via mercoledì 3 ottobre, alle 15,30, presso la Biblioteca Beghi di Via del Canaletto, che ospiterà la presentazione del libro "Quanto sei bella Spezia. Scrittori, viaggiatori e turisti. Duemila anni nel Golfo" a cura dell’autore, Gino Ragnetti.



A introdurre il tema ci sarà Marzia Ratti, Direttrice dei Servizi Culturali del Comune della Spezia, mentre Tiziana Cattani, Responsabile Attività Istituzionali di Coop Liguria, illustrerà le proposte Coop per il tempo libero.



Nell’occasione, Coop Liguria donerà alla Biblioteca Beghi un televisore da 65 pollici, che sarà collocato nell’Auditorium.



I programmi ‘Coop Incontri’ e ‘Corsi&Percorsi’ puntano a fornire ai Soci e a tutti i cittadini occasioni di svago e approfondimento, all’insegna della socializzazione e della riscoperta del territorio.



Le conferenze di ‘Corsi&Percorsi’ sono aperte a tutti e a ingresso libero, mentre per partecipare al programma ‘Coop Incontri’, che prevede un appuntamento settimanale da ottobre a giugno, è necessario essere soci dell’Associazione Tempo Libero Coop Liguria e versare una quota di partecipazione annuale di 35 euro.



Gli appuntamenti, come sempre, sono vari e interessanti: dalla conferenza ‘L’importanza della luna’, della naturopata Daniela Senese, mercoledì 17 ottobre, alle 15,30, nella sala punto d’incontro Coop del supermercato di Via Saffi, a quella di Laura Lotti sulla ‘Lunigiana Mediterranea: storia, tradizioni, famiglie e personaggi’ (mercoledì 31 ottobre, stessa ora e stessa sede).



Ulteriori informazioni e i programmi dettagliati degli appuntamenti per il trimestre ottobre-dicembre sono disponibili al Punto Soci dei supermercati e degli ipermercati Coop, sul sito www-liguria.e-coop.it, e al numero verde 800 017 247.