"Cordoglio per scomparsa Sauro Costa, infaticabile testimone violenza nazifascista"

La Spezia - “Vorrei esprimere a nome mio e di tutta la Città il più profondo cordoglio per la scomparsa di Sauro Costa, uno degli ultimi spezzini sopravvissuti alla deportazione del regime nazifascista". Lo dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. "Instancabile testimone dell’inaudita violenza del Novecento, Sauro Costa ha dedicato fino all’ultimo la sua vita agli studenti della Spezia e della Provincia nel tramandare il valore della memoria con grande umanità e dignità. Il suo impegno nel trasmettere la storia vissuta e la sua accorata partecipazione ai pellegrinaggi nei campi di concentramento sono un dono che sono certo non andrà mai disperso”, conclude il primo cittadino.



Sauro Costa era nato alla Spezia il 2 novembre del 1923 ed è stato uno degli ultimi testimoni dell’occupazione nazifascista in Italia. È stato un partigiano e nel 1944 fu catturato e portato al 21° Fanteria un luogo reso famoso per la crudeltà con la quale si trattavano i prigionieri. Successivamente fu trasferito nel carcere di Villa Andreino per poi essere caricato e deportato sull'ultimo treno formato per i KZ con destinazione Mauthausen, convoglio poi rientrato a Bolzano per il bombardamento alleato della ferrovia del Brennero e pertanto impossibilitato a proseguire. Come altri deportati, tra cui molti spezzini, venne riportato al campo di Bolzano, dove rimase prigioniero fino alla Liberazione.