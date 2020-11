“Coop Drive” e “Coop a casa” disponibili anche alla Spezia

La Spezia - Sono oggi disponibili anche alla Spezia i servizi “Coop Drive” presso l’Ipercoop di Via Fontevivo e “Coop a casa”. Entrambi utilizzano per gli ordini il sito di e-commerce www.coopshop.it, rinnovato di recente e ricco di funzionalità che agevolano la spesa, come la possibilità di inserire filtri per tipologie di prodotti (ad esempio quelli senza glutine) o di salvare i propri acquisti ricorrenti.



“Coop a casa” è il servizio giusto per chi preferisce ricevere gli acquisti direttamente a domicilio. L’ordine si effettua attraverso il sito www.coopshop.it e la consegna è a pagamento, con tariffe differenziate per Soci e non Soci: i Soci di Coop Liguria spendono 5,90 euro per spese tra i 40 e i 50 euro; 4,90 euro per spese superiori ai 50 euro e 3,90 euro (ridotti a 2,90 fino al 31 dicembre, in occasione del lancio del servizio) per spese oltre i 110 euro. I non Soci, invece, hanno a disposizione due sole tariffe: 7,90 euro per spese fino a 110 euro e 6,90 euro per spese superiori a 110 euro. In considerazione della grave crisi sanitaria che stiamo attraversando, Coop Liguria ha deciso che fino a fine emergenza offrirà una consegna della spesa a settimana gratuita a tutti gli over 65.



Chi non ha difficoltà ad andare personalmente a ritirare gli acquisti e preferisce che sia la spesa ad aspettare, invece di attenderla a casa, può scegliere il servizio “Coop Drive”, che è completamente gratuito: per ordinare la spesa, basta collegarsi al sito www.coopshop.it, cliccare sul pulsante corrispondente alle Terrazze e selezionare i prodotti da mettere nel carrello, indicando il giorno e la fascia oraria in cui si desidera effettuare il ritiro. Il pagamento degli acquisti effettuati può avvenire in due modi: alla consegna, presso appositi totem informatici che accettano solo pagamenti elettronici come bancomat, carte di credito (che per la tutela della sicurezza richiedono il PIN), carta Sociocoopdipiù; oppure direttamente all’ordine, con la carta di credito o con Pay Pal. All’Ipercoop il punto di ritiro è posizionato all’interno del perimetro del centro commerciale, nell’area dove si prelevano gli acquisti ingombranti, alla quale si accede citofonando al cancello posto sulla rotatoria di Via Fontevivo.