"Con lo sguardo rivolto a Maria"

La Spezia - T?ra le tante devozioni mariane, quelle di inizio settembre, nella diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato, sono da sempre tra le più significative. In molti santuari e chiese parrocchiali si celebra la Natività di Maria, e con essa anche altre devozioni, come la “Madonna delle Grazie”, la “Madonna della Pietà” o la “Madonna della Salute”. Concluso il periodo dell’estate, sia esso di riposo o di lavoro, si guarda ormai all’imminente autunno, e la tradizione vuole lo si faccia nel segno della Vergine. Così, ogni vallata del territorio diocesano ha il suo santuario, e spesso più di uno, con tante celebrazioni previste per i prossimi giorni. Vediamo le principali, in vista di domenica prossima 8 settembre. Ad?Ortonovo alto?celebra la sua festa il santuario della Madonna del Mirteto, frequentato da sempre dalle popolazioni della Val di Magra e da quelle della zona di Carrara. Quest’anno, nella sera della vigilia, non potrà essere presente il vescovo Palletti, impegnato nel pellegrinaggio a Lourdes. Alle 20.30 di sabato ci sarà comunque la processione dal paese al santuario, con al termine la celebrazione della Messa presieduta dal vicario generale monsignor Enrico Nuti. Numerose le Messe nel giorno seguente, al mattino ad ogni ora dalle 7 alle 11, e al pomeriggio alle 16, 17 ed alle 18, con la Messa e i Vespri di ringraziamento. Nel comune di Porto Venere, sulla riva di Ponente del Golfo spezzino, l’8 settembre è la festa del santuario della?Madonna delle Grazie?, nella borgata marinara omonima. Mercoledì 4 settembre un “prologo” importante ci sarà alle 20.30, con la processione che ricorda l’anniversario dell’incoronazione. Domenica prossima ci saranno al santuario Messe quasi ad ogni ora e, alle 11, la Messa solenne presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. Numerose come sempre anche le iniziative collaterali: l’intero borgo è in festa. Per?San Terenzo al mare?, sulla sponda opposta del Golfo, l’8 settembre è invece la festa patronale della “Madonna dell’Arena”. Veniamo ora alla Val di Vara. Le celebrazioni più importanti saranno al santuario di?Nostra Signora di Roverano?, al centro della Valle. Venerdì prossimo, dalle 21 alle 24, Veglia notturna al santuario. Sabato 7 settembre sarà invece celebrata la festa dell’Apparizione: alle 16.30, in particolare, offerta dei fiori alla Madonna e benedizione dei bambini e delle mamme in attesa. Alle 17, Vespri e processione, detta “degli ulivi” a ricordo del miracolo della loro fioritura. Alle 18.30 Messa solenne e Adorazione eucaristica. Il giorno dopo, domenica 8 settembre, si tiene la festa della Natività di Maria, con Messe ad ogni ora dalle 8 alle 12, alle 16, 18.30 e 21. Alle 17 Messa solenne del vescovo Luigi Ernesto Palletti. La domenica successiva sarà celebrata infine la festa del Nome di Maria. Sempre in Val di Vara, a Pieve di Zignago, nel comune omonimo, si festeggia domenica la ?Madonna del Dragnone?, nel santuario posto sulla sommità di un colle, oggetto di antica venerazione da parte degli abitanti dell’alta valle. A ?Sarzana? si venera la”Madonna della Pietà”, nella chiesa del monastero delle monache Clarisse, dove molti fedeli si recano ogni anno in questa circostanza. La devozione è molto antica e risale al tempo in cui la chiesa era annessa al convento dei frati Cappuccini). Altre celebrazioni si tengono a ?Ceparana? (”Madonna delle Grazie”), a ?Corniglia? (”Madonna delle Grazie”, nel santuario di San Bernardino). A ?Legnaro?, nel comune di Levanto, si venera, nell’oratorio sottostante la chiesa parrocchiale, la ”Madonna delle Grazie” o “Madonna della Salute”: sabato prossimo, alle 20.30, Vespri e processione notturna con confraternite provenienti da tutta la Riviera e dalla Val di Vara, mentre domenica, alle 11, la Messa solenne sarà concelebrata da numerosi sacerdoti e parroci della zona.