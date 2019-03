"Con gli amici a quattro zampe in corsia un passo in più per umanizzare un servizio"

Non solo animali d'affezione ma anche un concerto del conservatorio per migliorare la giornata ai pazienti.

La Spezia - "Abbiamo regolmentato l'ingresso degli animali in corsia con le dovute cautele e ci sono solo delle aree disponibili. Il fatto che però una persona ricoverata possa ritrovarsi con il proprio animale da compagnia è davvero un sollievo. Credo sia importante per l'umanizzazione delle cure". E' questo un primo bilancio della giornata "Quattro zampe in musica" organizzata da Regione Asl 5 e con le associazioni Impronta del canile municipale, i sostenitori del canile del Pezzino e del Conservatorio Giacomo Puccini che questa mattina al Sant'Andrea della Spezia hanno portato un po' di allegria e serenità ai pazieti.

Anche i medici hanno offerto il loro contributo portando i propri animali d'affezione. La dirigente Banchero ha portato il suo cane, ad esempio, la dottoressa Artioli la sua coppia di barboncini. Una dimostrazione per tutti, simbolo che gli animali aiutano a stare meglio.

"E' stata una giornata particolare - ha detto Banchero -. Questa mattina la musica con il conservatorio. Erano previste solo alcune aree e ci è stato chiesto che venisse proposto anche in altre aree. E' stato un successo. Oggi pomeriggio sia le persone ricoverate che i nostri medici hanno avuto la possibilità di stare con i propri animali da compagnia e anche con quegli animali che cercano una casa. Una spinta rivolta all'accoglienza e all'umanizzazione del servizio".