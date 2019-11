"Com'è profondo il mare", oltre mille sardine in piazza Mentana

La Spezia - Da Lucio Dalla a Francesco De Gregori, passando per Fabrizio De Andrè. Una piazza che suona tanto anni '70 ma che vede in piazza tante diverse generazioni, a cominciare da chi questo flashmob lo ha organizzato. Il movimento, anzi per dirla giusta il fenomeno delle "Sardine", arriva dunque anche alla Spezia in un normale sabato pomeriggio non troppo freddo e soprattutto risparmiato dall'allerta meteo che porterà pioggia dalle prossime ore. Sono un migliaio, forse qualcosa di più, a rispondere all'appello social rimbalzato nell'ultima settimana dopo i soldout nelle città dell'Emilia Romagna e, ieri sera, a Mantova. Giovani ma anche tanti meno giovani, a prendersi la scena, un po' come era successo altrove: sono i ragazzi a trascinare anche chi coi capelli bianchi quella piazza l'aveva riempita tante volte in ben altri contesti.



Nessuna bandiera di partito, nessun insulto a chi la pensa diversamente, nessun riferimento ai protagonisti della politica. Le consegne sono state rispettate: solo sardine disegnate e sagomate sul cartone e gli slogan, ripetuti più volte, contro odio, omofobia, razzismo, che stanno caratterizzando tutti i luoghi dove si sono tenute le manifestazioni. In Piazza Mentana c'è chiaramente anche tanta sinistra e parte del mondo sindacale da tutta la provincia spezzina, mescolata fra i normali cittadini e una piazza che canta coralmente "Bella Ciao" prima e "Creuza de ma" dopo, esattamente com'era accaduto a Piazza De Ferrari a Genova giovedì. Per poi dare spazio a tutti coloro che desiderano leggere un pensiero, che sia proprio o di altri: molti, quasi tutti, sono i messaggi contro il razzismo e la paura del diverso, declinati in tutte le sue forme.