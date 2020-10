"Cluster Asl5 domato, ora a Genova faremo come a Spezia"

La Spezia - “I numeri, anche quelli delle dimissioni - 6 tra Spezia e Sarzana -, confermano che il cluster spezzino è domato. A Genova cercheremo di fare come a Spezia: tracciamento ossessivo, divieti mirati, uso delle mascherine, evitare di stare assieme in troppi e troppo vicini: questo con l'obbiettivo di ricondurre la pandemia a cifre più ragionevolmente gestibili”. Parola del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in diretta Facebook da Roma nel tardo pomeriggio di oggi. Da un lato quindi lo Spezzino che prosegue col sospiro di sollievo, dall'altro la Superba col pallottoliere che frulla. Gli ospedali, rassicura il gov, tengono: “Grazie a capacità di cura, tipologia pazienti, rotazione degli stessi, apertura luoghi alternativi per bassa intensità di cura, le degenze medie sono molto inferiori rispetto alla scorsa primavera e possiamo meglio gestire i nostri ospedali. Siamo più sereni rispetto all'emergenza del recente passato”. Ma c'è ovviamente da battagliare, e per Genova arriveranno con ogni probabilità provvedimenti restrittivi ad hoc che andranno a sommarsi agli effetti del nuovo Dpcm.