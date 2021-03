"Circoli Arci pronti a diventare punti vaccinali"

La Spezia - Mantenere la socialità, ottenere nuovi ristori e far diventare i circoli punti vaccinali in tutto il territorio. Ecco le richieste messe sul tavolo del prefetto della Spezia, questa mattina, in concomitanza con la manifestazione indetta da Arci la Spezia per tenere alto il dibattito sui temi delle chiusure e delle difficoltà che i circoli stanno affrontanto dall'inizio della pandemia.

"Solo l'1 per cento della totalità a livello provinciale ha ottenuto i ristori - ha spiegato la presidente di Arci la Spezia Stefania Novelli - e attendiamo che ci siano risposte concrete per nuovi contributi. Oltre a riscontrare evidenti difficoltà economiche, dovute al divieto della somministrazione di bevande e mescita, i circoli arrivano in tutte le comunità, nelle periferie, facendo da collante sociale e aggregazione tra generazioni. In molti casi le persone anziane non hanno più un luogo di riferimento. Come Arci Liguria abbiamo proposto anche di diventare parte integrante nella campagna vaccinale mettendo a disposizione le strutture dei circoli come punti di somministrazione. Ma al momento non abbiamo ricevuto risposta nè dalla Regione, ne dalle Asl. Quindi abbiamo chiesto al prefetto di farsi portavoce delle nostre istanze".



A rischiare maggiormente sono i circoli storici, in zone più periferiche. Uno spaccato arriva anche dalla Val di Magra. "Abbiamo 26 circoli e li sono da più di 30 anni - spiega Alberto Tognoni presidente Arci Val di Magra - rischiano tanto ma non se ne andranno, noi faremo di tutto per aiutarli. Non riusciamo a capire perché per tutto questo tempo ci è stata vietata la possibilità di fare somministrazione. Quando poi si parla di tracciamenti i circoli sono il luogo ideale: c'è un elenco obbligatorio per i soci. E' stato un anno difficile, le strutture di proprietà comunale hanno sospeso gli affitti, quelle private no".