"Cinque Terre siano scarichi free e plastic free per davvero"

La Spezia - "Liberiamo il nostro Parco dagli scarichi in mare e dalla plastica! Sì, proprio questo vogliamo dirvi noi della Comunità marinara delle Cinque Terre! Da sempre per noi la qualità delle acque, la depurazione e più in generale il problema dello smaltimento delle acque reflue è stato e continuerà ad essere uno dei nostri punti più qualificanti".

Lo afferma il presidente della stessa Comunità marinara Cinque Terre, intervenendo nel dibattito sulla tutela ambientale del territorio, tema riemerso dopo che i volontari di Legambiente hanno recuperato nella spiaggia di Riomaggiore oltre 1.000 pezzi di rifiuto, tra mozziconi e polistirolo.



"Siete andati per mare alle Cinque Terre in questi giorni di ferragosto? L'acqua - proseguono dalla Comunità marinata Cinque Terre - è visibilmente piena di schiuma, o meglio di liquami che impianti fognari inadeguati riversano quotidianamente in mare, soprattutto in questo periodo di massima affluenza. Non possono amministrazioni comunali e Parco ignorare i nostri continui richiami sul problema della qualità delle acque e sul corretto smaltimento dei liquami fognari.



L'appello non solo quello di arrivare ad avere un territorio scarichi free, ma anche plastic free.

"Plastic free per il Parco è ancora solo un annuncio, ma nulla si muove. Addirittura all'interno degli stessi Parco-Point vengono ancora vendute bottiglie di plastica. Chiederemo al nuovo presidente del Parco delle Cinque Terre di porre la sua attenzione, sensibilità e impegno su questi delicati temi ed in particolare chiederà che il Parco per primo assuma un atteggiamento virtuoso e propulsivo, proponendo azioni mirate:

- eliminare i distributori di bevande in plastica - installare erogatori di acqua naturale refrigerata - alimentare i distributori di caffè con bicchieri di carta e cucchiaini in legno

- ripristinare in pieno le antiche fontanelle, soprattutto nelle stazioni - fornire ai turisti che acquistano la Cinque Terre Card borracce che possono essere riempite e riutilizzare (per altro questo era già previsto dai progetti Europei Maregot e Medsealitter che sono finiti nel nulla) - controllare rigidamente la filiera di smaltimento degli olii esausti - proporre campagne di sensibilizzazione per tracciare percorsi virtuosi rivolti sia ai cittadini, sia ai turisti per insegnare a diventare plastic free: scegli stoviglie riutilizzabili, utilizza una borsa in tela per fare la spesa, acquista alimenti sfusi e senza imballaggi, porta con te una borraccia con l’acqua, utilizza prodotti biodegradabili, condividi questi consigli con i tuoi amici. Che non rimanga solo un buon proposito la parola ambiente!".