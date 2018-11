"Ci sono le guide professioniste per l'alternanza scuola-lavoro"

Lagap e Conagai contro il Fossati: "Chiamereste mai un modellista per parlare di costruzioni navali?".

La Spezia - "Apprendiamo con stupore che una scuola statale, l’Itct Fossati della Spezia, avrebbe siglato un protocollo scuola–lavoro (concentratevi un attimo sul termine “lavoro”) con un'associazione sportiva, la “Mangia Trekking”; le qualifiche del formatore, sempre che gli organi di stampa abbiano riportato correttamente la notizia, sono quelle di “hiker – mountaineer e collaudatore di accessori ed attrezzature da montagna”.

Anche giornalista, sembra di capire. Il progetto si incentrerebbe sulla trasmissione dei valori dell'alpinismo lento - qualsiasi cosa si voglia intendere con questo termine.

Trattandosi, appunto, di un programma di alternanza scuola-lavoro di una scuola pubblica, inserita in un contesto regionale in cui le professioni di Guida Alpina e Guida Ambientale Escursionistica sono regolamentate dalle leggi, l'ennesimo ricorso all'opera di associazioni sportive, e non ai professionisti, ci lascia ancora più perplessi del solito.

Come spesso i docenti ignorano, le scolaresche accompagnate in natura da “esperti”, sotto il profilo della responsabilità legale, sono di fatto accompagnate dal docente stesso. Inoltre, parlando di alternanza scuola – lavoro, e, dunque di trasmissione di valori professionali, forse

sarebbe stato il caso di rivolgersi a chi, quel lavoro, lo fa tutti i giorni. Se nel settore navale si chiamasse come docente a scuola il presidente di un'associazione ricreativa di modellisti, anziché un cantierista, pensiamo sarebbero in molti a storcere il naso. Invece, nel nostro mondo, l'iniziativa dell'associazione sportiva ha riscosso perfino l'interesse e il supporto di numerosi Enti Parco e di un Istituto Universitario.

Potenza della comunicazione. Nell'era dei social è certamente più importante apparire che essere. Tuttavia, i professionisti che rappresentiamo, ognuno con le sue specificità, sono portatori del mondo di competenze di chi accompagna quotidianamente clienti in ambiente naturale, di chi con il turismo in natura manda a scuola i figli, paga l'affitto di casa, e, da ultimo ma non per ultimo, con i proventi del suo lavoro paga anche le tasse".



Marco Fazion, presidente nazionale della Lagap

Lorenzo Cavanna, presidente del Collegio Regionale delle Guide Alpine della Liguria