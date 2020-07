"Ci sono le elezioni di mezzo, spostare ripresa scuole al 24"

La Spezia - Sui banchi di scuola il 14 settembre. Questo è quanto è in programma per la Liguria. Un rientro in classe sul quale gravano ancora molti dubbi legati alle norme anti contagio. La data di ripresa, indicata dal Ministero dell'Istruzione già nel mese di giugno, tuttavia non convince tutti. Lo ha ribadito oggi pomeriggio in Comune, nel corso della IV Commissione, il dirigente scolastico spezzino Giuseppe Bosco, intervenuto in rappresentanza dell'Associazione nazionale presidi, che ha esordito definendo la riapertura “una galassia di problemi, un'equazione multifattoriale che nessun soggetto può riuscire a risolvere da solo”.



Il dottor Bosco, preside del Liceo Pacinotti, nel corso della seduta – di cui CdS dirà in maniera complessiva nelle prossime ore -, ha osservato che “l'Associazione nazionale presidi ha proposto alla Regione Liguria di ripartire il 24 settembre invece del 14. Che, è vero, è una data che seguiranno molte regioni, ma noi nel mezzo abbiamo le elezioni (in programma, a meno di modifiche, il 20 e il 21 settembre, ndr), con tutto quel che ne consegue a livello di organizzazione e igienizzazione. Del resto anche la Puglia dovrebbe riaprire il 24. Inoltre cominciare il 14 comprime i tempi per la riorganizzazione e per la nomina del personale a tempo determinato”. Perplessità espresse un attimo dopo anche dal consigliere, e collega preside, Paolo Manfredini, che ha proposto l'espressione, da parte della Commissione, la richiesta appunto di una posticipazione del via di dieci giorni.