"Ci siamo conosciuti sul balcone, cantiamo insieme per superare le difficoltà"

La Spezia - Non c'è niente di male a provare a sorridere in questi tempi di quarantena. Nemmeno a ritrovarsi e conoscersi da una finestra oppure un balcone. La prima fase della quarantena è scivolata così da un po' di musica fuori dal balcone ai cori dalle finestre. Se i palazzi dai quali provengono note si sono ridotte, in Via Venezia alla Spezia, l'appuntamento fisso rimane e sono proprio i condomini a raccontarlo.

Dal megafono esce un “Buonasera” detto un po' allungato come ricorda una vecchia pubblicità. Da lì a poco i terrazzi si animano e comincia una festa a distanza per sentirsi meno soli nella speranza che finisca tutto il prima possibile.

Dopo il saluto parte la diffusione dell'Inno di Mameli. “La voce dal megafono incita le persone ad affacciarsi – raccontano da Via Venezia -, ad accendere una luce, una candela. E si continua così con la musica dalla "Curva ferrovia" e il contributo sonoro di Maria, Emilia e il marito, Alfia, Emilia e famiglia, Loredana e figlio, i deejay, Martina, i ragazzi degli ultimi piani, Simon, i solitari dell'altro lato di Via Venezia e le persone delle quali non conosciamo il nome. Prima di questa quarantena con qualcuno ci si conosceva di vista, con altri ci siamo visti in questa occasione per la prima volta. Ormai è diventato un appuntamento e chi, per una sera non può essere presente si giustifica. Non è solo divertimento, dedichiamo questi momenti anche a chi sta lavorando per farci stare bene. Quando tutto questo periodo passerà vogliamo portare il rumore dai balconi alla strada. Insomma di giorno in casa, la sera sui balconi”.

Venti minuti di canti, rumori e risate. L'incontro si conclude con l'Ave Maria di Schubert che i condomini ascoltano in religioso silenzio. Poi arrivano gli ultimi applausi e tutti saluti, anche dal megafono, dandosi appuntamento al giorno successivo.