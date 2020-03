"Ci addolora non poter rendere omaggio a Emanuela come meriterebbe"

La Spezia - I soci della cooperativa sociale Cils si uniscono al dolore dei famigliari e dei tantissimi che l’hanno conosciuta per la scomparsa di Emanuela Martini, tra i soci fondatori della cooperativa (oltre quarant'anni fa) e tutt'ora sua vice-presidente.



"Crediamo non ci sia stato un settore della vita sociale spezzina che non abbia visto il suo impegno disinteressato nel volontariato, nell'associazionismo e nella politica cittadina - si legge in una nota della Cils -: per quanto riguarda la disabilità psico-fisica, nostro settore di intervento, la ricordiamo come una delle pioniere nelle iniziative spezzine al riguardo: dalla promozione dell'associazionismo dei famigliari all'inserimento scolastico, dalle primissime esperienze di integrazione socio-lavorativa alla ideazione e realizzazione dei primi soggiorni estivi, fino alle prime iniziative per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella nostra città. Sia nell'iniziativa sociale come nei rapporti personali sempre attenta, disponibile, premurosa. Al dolore si aggiunge l'amarezza di non poterla onorare pubblicamente, per la situazione di questi giorni; più avanti dovremo trovare il modo di ricordarla insieme, come merita".