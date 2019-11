"Chiuso un capitolo buio, ora per il Felettino una nuova alba"

La Spezia - A seguito della revoca del contratto a Pessina per la costruzione del nuovo ospedale Felettino da parte di IRE, il Sindaco della Spezia dichiara: “Una delle pagine più cupe della nostra Città si è finalmente conclusa. Da oggi possiamo tirare una riga sul passato e sul contratto di appalto alla società Pessina, unico partecipante a quella gara, che era stato firmato dalla Giunta di centrosinistra Burlando a dieci giorni dalle elezioni regionali e che a nulla ha portato, per iniziare a scrivere una storia completamente diversa del Felettino. L’Ospedale Felettino è prioritario a livello regionale, provinciale, locale: è stato ribadito più volte in tutte le sedi opportune, ed il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti lo ha riconfermato oggi, concretamente, avviando tutte le pratiche per una nuova gara di appalto per la sua realizzazione".



"Presto avremo un crono programma con tempi certi di tutte le tappe che dovranno essere percorse per arrivare all’avvio dei lavori e, soprattutto, alla loro conclusione - prosegue la nota del primo cittadino -. Da oggi scriviamo una pagina nuova, che auspico possa ridare fiducia ai cittadini spezzini nella buona politica ma anche nella responsabilità sociale che dovrebbero avere le imprese, architravi del tessuto economico del Paese. Il Comune della Spezia sarà in prima linea nel seguire e vigilare, passo dopo passo, tutto ciò che verrà per la realizzazione del nuovo nosocomio: nel frattempo, sarà varato un piano transitorio per la sanità con importanti investimenti sul Sant’Andrea della Spezia e sul San Bartolomeo di Sarzana. Una strategia che il Presidente Toti e l’Assessore alla Sanità Viale annunceranno entro un mese per sopperire ai ritardi nella costruzione del Felettino che si sono accumulati finora e per dare una svolta a trecentosessanta gradi alla sanità locale.”