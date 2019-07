"Chirurgia complessa chiude? Forte sospetto che si voglia smantellare la sanità pubblica"

La Spezia - "La chirurgia complessa chiude a La Spezia? Così pare abbia disposto Alisa per voce del direttore Locatelli. Se fosse confermato quanto letto, tutti gli interventi complessi verranno accentrati sugli ospedali S. Martino e Duchessa di Galliera. Le ragioni ufficiali?

Eccesso di medici chirurghi nel capoluogo regionale. Questa può essere una motivazione accettabile per lasciare che privino l’ospedale spezzino di una delle più significative eccellenze del nostro sistema sanitario pubblico?". E' quanto si legge in una nota l'associazione "La piazza comune" che prosegue: "Questa può essere una motivazione accettabile per il paziente che si troverà sottoposto allo stress di un viaggio quando avrebbe tutto nella propria città? Una scelta contro la logica, contro i numeri e le performance di uno staff che in questi anni ha rappresentato un'eccellenza per la nostra comunità".

"Nasce in noi il sospetto - prosegue la nota - che le ragioni possano essere altre e, tra queste, la volontà di smantellare un servizio pubblico ( fiore all’occhiello e sintomo di civiltà ed evoluzione) per agevolare la nascita di una sanità privata. Nostro dovere è non tacere di fronte a tanta scelleratezza, per non dimenticare così i diritti universali delle persone. Valuteremo azioni di forte opposizione a tutto questo fin dalle prossime settimane".