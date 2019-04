“Cestini antiabbandono e manutenzione, ecco cosa abbiamo chiesto”

Il Comitato Quartiere “Umberto I” ha incontrato l’assessore Lorenzo Brogi.

La Spezia - Una delegazione del Comitato Quartiere Umberto I composta dal presidente Jacopo Schiffini e dalle consigliere Luisa Bellettini e Rossana Monopoli, ha incontrato a Palazzo Civico l’assessore al commercio e al decoro Lorenzo Brogi. È stata l’occasione per fare il punto sugli interventi fortemente caldeggiati dal Comitato, a partire dal nuovo piano al commercio. “Il nostro impegno nel rappresentare le aspettative del quartiere e di prospettarne le soluzioni attraverso un rapporto di collaborazione con le Istituzioni, ha sempre posto l’accento sulla necessità di conciliare decoro sicurezza e sana animazione sociale e culturale” - dice il presidente Schiffini.



Continua Schiffini: “Dal momento della nascita della nostra associazione alcuni passi in avanti sono stati fatti proprio grazie all’accoglimento di nostre precise istanze, pensiamo alle iniziative per il rilancio di Piazza Brin ad un maggior presidio delle Forze dell’Ordine, il superamento del porta a porta e una migliore illuminazione pubblica: azioni già compiute o ufficialmente ai nastri di partenza. Nel rinnovare la nostra disponibilità a dare un fatico contributo all’opera delle Istituzioni nei vari ambiti, abbiamo avuto con l’assessore Brogi un confronto proficuo sui temi di sua competenza. Siamo fiduciosi nelle soluzioni che potranno giungere dal nuovo piano del commercio rispetto ai problemi che da tempo segnaliamo sul fronte del decoro, della vivibilità e sicurezza del quartiere Umberto I, così come lo siamo rispetto ad imminenti interventi, come l’installazione di luci a led, videocamere e nuove postazioni di cassonetti della differenziata. Sarà nostra cura verificare il raggiungimento di ulteriori obiettivi importanti come la messa a disposizione di cestini anti abbandono e muniti di posacenere e l’avanzare dei livelli di efficienza nei servizi di ordinaria manutenzione”.