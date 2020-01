"Cesare, non è giusto"

La Spezia - Bisogna parlare di Cesare Bisleri, perché Cesare era prima di tutto una persona gentile.



E poi era anche tante altre cose e usare l’imperfetto per dire di lui è molto doloroso e non avremmo voluto doverlo fare così presto.



Cesare era un uomo a cui era impossibile dire di no.



Pervicacemente convinto che non ci si dovesse mai arrendere e che tutti dovessimo lavorare insieme, proprio tutti, anche quando per qualche ragione non ci sembrava necessario.



Un uomo sorridente.



Un uomo instancabile e sempre fiducioso che prima o poi i buoni vinceranno.



Certamente un laico, no di più, un ateo convinto e però pieno di fede, una fede incrollabile che il futuro sarà più bello del presente perché tutti insieme lo possiamo rendere migliore.



Non è mica giusto Cesare.



Arci La Spezia