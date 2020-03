"Casa Canaletto", alla spesa e alla consegna ci pensano i ragazzi dell'Arci

La Spezia - È partito all'inizio dell'emergenza e ad oggi aiuta circa 30 nuclei familiari del quartiere portando a domicilio la spesa alimentare, medicinali e occupandosi di piccole commissioni quotidiane. L'iniziativa si chiama "Casa Canaletto: un quartiere solidale", un progetto di mutualismo attivato dal Circolo Arci Canaletto per aiutare le persone che vivono queste settimane di isolamento con maggiore difficoltà e preoccupazione . In particolare gli anziani soli e tutti coloro che per varie ragioni hanno problemi ad uscire anche solo per la spesa settimanale.



"Abbiamo pensato che in un momento come questo nessuno dovesse sentirsi abbandonato - dicono gli organizzatori - e non potendo far vivere il nostro circolo come spazio di aggregazione e socialità abbiamo deciso di continuare a coltivare un senso di comunità rendendoci utili in qualche modo per il quartiere del Canaletto, che è anche la nostra casa."



"Grazie alle numerose disponibilità che abbiamo raccolto tramite un appello condiviso sui social - spiegano i ragazzi dell'Arci - in poco tempo abbiamo costruito una rete capillare di volontarie e volontari, per lo più studenti e giovani lavoratori, che nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza ormai da due settimane svolgono quotidianamente questo servizio di assistenza".



"Nonostante il periodo complesso che stiamo vivendo - concludono nella nota -la nostra comunità sta dimostrando che con buon senso e senso civico è possibile prendersi cura gli uni degli altri e sostenersi a vicenda. Con l'occasione ci teniamo a ringraziare pubblicamente la Borgata Marinara del Canaletto che pochi giorni fa ci ha donato le mascherine, rigorosamente gialle, realizzate dal gruppo sfilata del palio".



Per richiedere assistenza e per dare la propria disponibilità ad aiutare basta contattare i seguenti numeri: 3409664476 / 3493520019