"Caro sindaco, prima di buttarla in politica dia le risposte"

La Spezia - Caro Signor Sindaco Peracchini,

La risposta che Lei ha dato a molti Sindaci (QUI), che chiedevano un Suo intervento presso l’ASL per avere quelle informazioni che doverosamente dovrebbe fornire un’azienda sanitaria pubblica, mi ha lasciato basìto e con il dubbio che la risposta non sia all’altezza del Suo ruolo. In sintesi la Sua risposta è’ stata quella che si tratta della solita strumentalizzazione politica della sinistra.

Mi consenta quindi una precisazione e un suggerimento.

Credo sia opportuno ricordarLe - vista la Sua risposta - che Lei ricopre il ruolo di Sindaco della Città della Spezia e di Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ASL non solo per i Suoi elettori o per il partito (o i partiti) che l’hanno sostenuta.

Il Suo ruolo e’ - e deve essere - quello di garante della salute di tutti i cittadini spezzini (quale Sindaco), ma anche quello di rappresentante dei bisogni socio sanitari dell’intera Provincia verso l’ASL (quale Presidente della Conferenza).



Le richieste dei Sindaci erano assolutamente legittime e pertinenti : dal motivo per il quale ancora in Provincia non abbiamo un ospedale Covid dedicato (come indicato dal Ministero della Salute), alle misure di sicurezza e di prevenzione per gli operatori sanitari.

Tutte richieste che Le erano già state inviate da molte associazioni, tra cui quella cui appartengo - associazioni, che certamente non aspirano alla Sua poltrona ... -. Come la lettera dei Sindaci, anche noi avevamo inoltrato le nostre richieste, e le nostre proposte, anche al Prefetto (tra l’altro - pur con il rispetto istituzionale che ho per educazione familiare e per esperienza professionale - ancora non mi capacito del motivo per il quale il massimo Rappresentante del Governo in loco ancora non si sia adoperato per darci una risposta concreta) .



E ora il suggerimento.

La prossima volta, caro Sindaco, nel rispetto del ruolo istituzionale che ricopre, prima dia le risposte e poi la “butti in politica”.

In tal modo, tutti i cittadini - e non solo i Suoi elettori - avranno la prova che chi li rappresenta fa gli interessi della collettività locale e non accetta limitazioni di sovranità dalle decisioni di un funzionario (lombardo) che sta a Genova.



Rino Tortorelli

Vice segretario regionale Cittadinanzattiva Liguria