"Carnevale a quattro zampe", l'undicesima edizione si è svolta online

La Spezia - Anche in questo periodo di restrizione sanitaria Barbara Pesarin e Prospezia Ciassa Brin hanno portato avanti, in maniera virtuale, in memoria dell'amata Valentina Pesarin il "Carnevale a quattro zampe e non solo...", arrivato all'11esima edizione.



"Ringraziamo tutti, ma proprio tutti, coloro che hanno partecipato mandando le foto del loro amico peloso, sperando di riprenderci la nostra vita e di riportare il carnevale in piazza. Ringraziamo i negozi: Miao Bau e Happy Zoo per i premi. Arriverderci all'anno prossimo", affermano gli organizzatori.



I vincitori scelti dai giudici Roma e Cesare sono:

Biagio, Premio simpatia

Wilson, Premio creatività

Florensecoon, Premio originalità

Joy, Premio eleganza

Alessio e Bijoux, Premio miglior coppia