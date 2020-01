“Cacciatori di Tramonti”, una nuova iniziativa di Mangia Trekking

La Spezia - Nell’ambito del progetto Parchi del mare, delle valli e delle montagne, è nata una nuova iniziativa promossa dall’associazione Mangia Trekking. Denominata, non per caso, “Cacciatori di Tramonti” riguarda una serie di attività dell’alpinismo lento, tra il pomeriggio e la sera, per andare a fotografare al tramonto, nei Parchi in cui è operativa l’associazione, i luoghi ritenuti più significativi. Un lavoro di colore, fantasia e prospettiva, che mentre si unisce all’attività sportivo-culturale, vuole contribuire allo sviluppo del Turismo Lento nella vasta area delle Cinque Terre, dell’Appennino Tosco Emiliano, di Porto Venere, delle Alpi Apuane ed a cui recentemente si è unito il Parco di Montemarcello Magra Vara. Un piccolo, vero e proprio concorso di fotografia itinerante, dove ciascuno potrà inviare, a Carlo Carbognani di Parma ( mail carbogian1@alice.it ), colui che da diversi anni cura l’immagine e la fotografia per conto di Mangia Trekking, le sue cinque fotografie migliori. Naturalmente ogni fotografia dovrà essere accompagnata da una breve descrizione dei luoghi, dalla data in cui è stata scattata, e dai principali elementi distintivi dell’autore. Le fotografie possono essere inviate dal 29 dicembre 2019 al giorno 7 dicembre 2020 compreso. Carbognani, avvalendosi dei suoi collaboratori, sceglierà l’immagine ritenuta più significativa, ed al suo autore verrà assegnato uno zaino da alpinismo dell’azienda CAMP ed un paio di calzature da montagna dell’azienda AKU. Le dieci fotografie più belle saranno stampate da Carbognani e faranno parte di alcune mostre fotografiche organizzate nei vari territori da Mangia Trekking nel successivo periodo natalizio 2020. Intanto l’impresa è iniziata dalla località di Tramonti (non per caso) per giungere a Riomaggiore nelle Cinque Terre, dove alcuni appassionati dell’Alpinismo Lento, hanno già scattato le prime bellissime immagini.