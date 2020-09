"Bonus di 900 euro per ogni vittima Covid": una vergognosa bufala

La Spezia - Smentita già da almeno sei mesi da tutti i siti di debunking, torna a fare capolino ora che la conta delle vittime è purtroppo ripartita. E' la bufala per cui "danno 900 euro ad ogni defunto se si classifica Covid". A chi? Agli ospedali, che quindi otterrebbero bonus e fondi con un meccanismo che li spingerebbe a dichiarare malati Covid quanti più pazienti possibili. Si tratta di una menzogna vergognosa, che mette in discussione la buona fede del personale degli ospedali, in prima linea contro la pandemia, e non tiene conto del dolore di tante famiglie. Ieri pomeriggio, sotto all'articolo che aggiornava sul bollettino ligure e spezzino, la stessa bufala è apparsa tra i commenti della pagina Facebook di Città della Spezia. Il commento è stato cancellato, ma l'occasione è buona per ribadire che spesso una semplice ricerca Google basta a mettere un argine alla pericolosa deriva delle fake news.