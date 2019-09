"Bollette dell'acqua, conguagli in arrivo per gli spezzini"

La Spezia - "Per via dell’applicazione di un complesso procedimento di calcolo complesso e che ha visto coinvolti il Società acquedotti tirreni, Acam Acque e i diversi soggetti gestori del territorio insieme all’ATO Idrico della Provincia, nella bollettazione di fine 2019 alle utenze servite da Acam Acque sarà rimborsato un conguaglio, pari a circa il 2%, conseguente alla diminuzione della tariffa per l’anno in corso deliberata oggi in Consiglio. Situazioni analoghe, con effetti differenti in base alla situazione tariffaria, riguarderanno quelle porzioni di territorio servite da altri gestori quali Varese Sviluppo srl, Deiva Sviluppo ecc. Già nel 2020 l’Ente sarà nuovamente chiamato ad analizzare il nuovo Piano degli Interventi e i Piani Tariffari proposti per il prossimo quadriennio 2020/23". Ad annunciarlo, a margine del consiglio provinciale odierno, il presidente della Provincia e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.