'Bibliotechina' in dono ai bimbi di Padre Dionisio

La Spezia - Domani, mercoledì 11 dicembre alle 10.30, Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia donerà una ‘bibliotechina’ destinata ai bambini di Padre Dionisio. I testi sono stati selezionati per tutte le età dei bambini della comunità. La

donazione sarà fatta in memoria di Tonino Parmigiani, che è stato vicepresidente nazionale Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari e presidente della sezione spezzina. Parmigiani, Tonino per gli amici, era conosciuto per le sue doti non solo professionali ma anche umane ed è sempre stato disponibile ad aiutare i bambini con disabilità. Domani mattina, alla consegna, saranno infatti presenti i familiari di Antonio Parmigiani, oltre a Gianfranco Bianchi e Roberto Martini,

rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio La Spezia.