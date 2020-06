La Spezia - Bentornato mercatino. Con un messaggio di benvenuto si potrebbe riassumere il commento dei commercianti “fissi” di Viale Garibaldi e zone limitrofe che dopo mesi hanno assistito al ritorno dei colori e della vitalità che lo storico mercato degli ambulanti portava ogni venerdì, prima della quarantena e quando ancora si pensava che il coronavirus fosse molto lontano.

La partenza è timida ma qualcosa si è comunque mosso. Banchi distanziati, quasi tutti con le mascherine e qualche ritorno, soprattutto nei bar e negli alimentari ai quali gli ambulanti fanno riferimento per la colazione, la pausa pranzo e i piccoli acquisti per beni di prima necessità.

Il giro al mercato si fa a senso unico, si entra da Piazza Garibaldi lato Nostra signora della Neve e si prosegue fino all'incrocio per Corso Cavour per poi proseguire fino in Viale Amendola, si attraversa e si torna indietro. I banchi sono un po' più distanti e a monitorare la situazione, la presenza delle mascherine e che i visitatori vadano nel senso giusto ci sono anche Guide ecologiche volontarie e operatori della Protezione civile pronti a dare una mascherina a chi non la possiede. Infine il percorso da seguire è segnalato con transenne e cartelli.

La prima giornata del mercatino del venerdì si è aperta con un confronto (leggi qui) e con un bilancio di chi il mercato lo aspettava. Bar e piccole attività che lavorano a ridosso del mercato hanno accolto positivamente la riapertura del mercato.

“Ritrovare il mercato - spiega Patrizia Acerbi dal negozio di calzature “Vigevanese” -ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Non neghiamo che quando abbiamo sentito l'ipotesi dello spostamento ci siamo un po' preoccupati. E' chiaro che garantisce un passaggio importante anche per noi, però questo è un mercato storico e mantiene la vita in una zona particolare della città che non può morire. Dopo due mesi di chiusura per tutti era importante che tornasse proprio qui”.

Dal bar “L'idea” di Giorgio Iannello, il titolare, racconta: “Faccio il barista da vent'anni e ho fatto l'ambulante per 25 prima di fermarmi. Sono quarant'anni che si parla dello spostamento del mercato e vanno fatte delle valutazioni oggettive: ci sarà sempre una parte che vorrà spostarsi e una parte che non vuole farlo. Va anche tenuto in considerazione altri aspetti importanti: le radici del mercato sono qui. Spostarlo vorrebbe dire dare un colpo alla vita di una zona già messa a dura prova”.

In un negozio di alimentari della zona il titolare spiega: “Lo spostamento del mercato del venerdì sarebbe stato un grande dispiacere. E se qualcuno si fosse lamentato per il suo ritorno deve capire che tutti hanno bisogno di lavorare. Per noi è stata anche un'occasione per ritrovare degli amici. In questi due mesi si assenza, quasi, ci eravamo dimenticati cosa fosse un venerdì”.

Dal Bar Crastan, punto di riferimento in uno dei crocevia più frequentati di tutta la zona, Roberta Petacchi una delle dipendenti racconta: “Finalmente si può tirare un sospiro di sollievo. Prima non era lo stesso, si può dire che per la prima volta siamo tornati ad un venerdì 'quasi' normale. Sono stati mesi duri e questo è davvero un gradito ritorno per noi”.



La giornata si chiude con i banchi che ritirano la merce e con qualche visitatore che non va nel senso di marcia indicato. “Molto spesso – spiegano due operatrici della Protezione civile – abbiamo indicato alle persone quale sia il senso giusto per procedere all'interno del mercato. Il flusso c'è stato ed è comunque il primo appuntamento ufficiale. Siamo anche a disposizioni a dare indicazioni alle persone e a porgere loro le mascherine. In tutta la giornata abbiamo trovato solo quattro persone senza e abbiamo provveduto a consegnargliele. In alcuni casi abbiamo dovuto ricordare il distanziamento sociale per evitare assembramenti ai banchi”.