"Bene il nuovo piano industriale Atc ma rimane il blocco del turn over"

La Spezia - "La Fit-Cisl esprime un giudizio positivo sul piano industriale di Atc presentato nei giorni scorsi durante un incontro dedicato". Lo ha detto Marco Moretti, segretario generale Fit Cisl che ha aggiunto: "Si tratta di un progetto che permetterà all’azienda di avere un affidamento in house per un lungo periodo di tempo (10 anni). Si evidenziano nello stesso principalmente il rinnovo del parco mezzi, ormai una priorità assoluta, gli investimenti a lungo termine da cui si nota la concreta necessità di contrattare premi incentivanti per i lavoratori". "Nota dolente rimangono il blocco del turn-over e l'aumento del sub-appalto che all'interno del piano assumono un'importanza primaria per sostenere la realizzazione dello stesso. Ci auguriamo che abbia il consenso positivo da parte di Provincia e Comune in modo da partire subito. La nostra disponibilità immediata è uella di costruire un sistema incentivante per i lavoratori e vigilare sui vari passaggi proposti".