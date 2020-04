"Basta sparare a zero sul mercato, politici diano esempio di serietà"

La Spezia - Non si sono fatte attendere le reazioni degli operatori del mercato cittadino all'intervento del consigliere Pd Massimo Baldino (QUI), che ritiene la situazione di Piazza Cavour non abbastanza sicura ai fini della prevenzione del contagio. L'operatore Bryan Herdocia, in particolare, ha replicato con un sentito videomessaggio: “C'è chi non sa cosa fare e allora si cimenta in critiche e polemiche infondate, postando video che non dimostrano niente. Non c'è proprio bisogno di questo nel periodo di emergenza che stiamo vivendo. Questo persone, votate dagli spezzini, dovrebbero dare il buon esempio aprendo bocca solo quando necessario, e non tanto per dire qualcosa. Serve serietà. Basta sparare a zero sul mercato".



“Così adesso noi ambulanti del mercato siamo dei criminali? Noi – continua l'esercente – che forniamo mascherine e guanti gratuitamente, che portiamo la spesa a domicilio, che siamo in prima linea per offrire un servizio. Assembramenti al mercato? Ma se la piazza è ormai vuota, c'è la metà dei banchi rispetto a prima e vigili urbani e forze dell'ordine, che ringraziamo per i controlli e per il loro adoperarsi affinché tutto si svolga in spazi idonei a garantire la sicurezza”. Herdocia, segnalando che lui e i colleghi di Piazza Cavour lavorano tutti con guanti e mascherine, invita infine la cittadinanza “a venire a comprare solo in caso di necessità e mandando un componente per famiglia” e, di fatto rispondendo alla proposta del consigliere provinciale leghista Rosson, definisce “demagogia i proclama con cui si chiedono mascherine per tutti”.