"Balbuzie, se ne può uscire", conferenza al Cpia di Via Napoli

La Spezia - Giovedì 16 maggio dalle 14.30 alle 16.30 presso il CPIA via Napoli 144 a La Spezia, l'Associazione Vincenzo Mastrangeli terrà una conferenza Informativa dal titolo "Balbuzie - Blocchi Verbali e Ansia nel Parlare. La conferenza è rivolta ad insegnanti, genitori, operatori del settore e a tutti gli interessati. "Lo scopo primario che ci siamo posti - spiegano gli organizzatori - è contribuire a portare un’informazione reale e concreta su questo disturbo testimoniando che, anche grazie alla nostra esperienza personale, è possibile uscirne. Se per caso non sapete nulla di balbuzie, immaginate come sarebbe la vostra vita se solo per ordinare un caffè o fare una telefonata, iniziaste a sudare freddo, a sentire il cuore battere all'impazzata. Al momento di aprire bocca le parole rimanessero incastrate in gola o ripeteste la prima lettera o sillaba. Questa è la situazione in cui si trovano le persone che balbettano, quasi il 2% della popolazione. Al termine della conferenza la nostra equipe sarà a disposizione per colloqui individuali gratuiti e senza impegno".