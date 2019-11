'Babbo Natale in famiglia' con la Croce rossa spezzina

La Spezia - nche quest’anno ritorna come da tradizione il “Babbo Natale in famiglia”, l’iniziativa promossa dalla Croce Rossa della Spezia in occasione delle festività natalizie per fare felici i più piccoli. Nella serata del 24 dicembre i Giovani della Croce Rossa, vestiti da Babbo Natale e i suoi elfi, busseranno alla porta delle abitazioni e consegneranno i regali di Natale per la gioia dei più piccoli.



Le famiglie interessate a organizzare l’attività possono farne richiesta contattando Camilla dei Giovani CRI al numero 320 4387646, oppure scrivendo un messaggio alla pagina Facebook “Giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato della Spezia”. Nella tarda serata della vigilia, le famiglie dovranno lasciare i regali fuori dall’abitazione poco prima dell’arrivo dei volontari della Croce Rossa, che poi li consegneranno ai bambini facendo loro una gradita sorpresa.