"Auguri agli infermieri, si attui il patto per la salute approvato a fine 2019"

La Spezia - "Oggi dobbiamo fare un augurio immenso agli infermieri in occasione del bicentenario della nascita di Florence Nightingale (Firenze 1820) e in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere. Ne approfittiamo per ringraziarli per l’abnegazione dimostrata nella cura e nelle attenzioni verso i pazienti durante l’emergenza Coronavirus e di cui abbiamo testimonianze su testimonianze. Coincidenza non casuale, Florence era figlia di un famoso epidemiologo e, proprio in questa epidemia, gli infermieri della Asl5 hanno dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, tutta la loro professionalità.



Anche per noi del Manifesto, vale quanto sostiene la Federazione Nazionale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche: "...investire sul personale sanitario, a partire da quello infermieristico, e dare piena attuazione al Patto per la salute approvato a fine 2019 è il modo migliore per fare tesoro di questa drammatica crisi, per ripensare e innovare strutturalmente il nostro Servizio Sanitario Nazionale, per dare nuove speranze e migliorare l’assistenza a tutti i cittadini, senza distinzioni o disuguaglianze. Grazie agli infermieri in occasione della loro festa, e grazie anche a tutti gli altri operatori della sanità.



