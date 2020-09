"Attesa alle intemperie, in Asl non c'è limite al peggio"

La Spezia - Ecco l’eccellente servizio di accettazione e attesa dei cittadini offerto dalla Asl 5 in Via XXIV Maggio.

Non ci volevo credere, vedendo foto del genere che stamattina circolavano su Facebook postate da pazienti e personale sanitario in servizio presso la struttura sanitaria, quindi mi sono recato di persona a verificare se davvero qualcuno di responsabilità all’interno dalla Asl aveva partorito questa idea geniale e con sorpresa ho potuto constatare che in effetti era tragicamente tutto vero.

Non ci sono parole per commentare una tale situazione, che pur volendo giustificarla come "emergenza Covid" non reggerebbe (non è che mettendo 6 poltroncine all’esterno si garantisce il distanziamento) ignorando totalmente la dignità e i diritti alla salute delle persone!

Non pensavo di stupirmi ancora per la scellerata gestione della sanità nella nostra Regione, non ho neppure più la voglia di elencare le negligenze e le mancanze di servizi, strutture e personale che affliggono i cittadini spezzini, ma stamattina ho dovuto ricredermi ancora, non c’è mai fine al peggio!

Ho provato rabbia e dolore, mista a rassegnazione e impotenza. Rabbia per una assoluta mancanza di considerazione e rispetto dei cittadini, dolore per quelle persone costrette a sedersi fuori in balia degli elementi atmosferici e dagli sguardi di chi passa per la strada, rassegnazione per una sanità allo sbando e per tutti i dipendenti che quotidianamente svolgono con abnegazione e senso del dovere il proprio lavoro a tutti i livelli, impotenza di fronte ad una “non reazione” a questo scempio da parte degli spezzini, pronti a correre in piazza per una partita di calcio ma assenti o quasi in occasione di manifestazioni per sensibilizzare chi di dovere a programmare una sanità migliore.

Ma evidentemente va bene così, usando un termine calcistico “squadra che vince non si tocca” e siccome hanno vinto (elettoralmente intendo) chi ha governato la sanità Ligure per 5 anni non vedo perché cambiare …rimane l’amarezza ma si sa “il dolore si gusta da soli...”.



Mauro Bornia

Presidente Associazione Afrodite