"Assurdo tenere aperte le isole ecologiche"

La Spezia - "È con grande perplessità ed estremo disagio che apprendiamo, da parte di Acam Ambiente, di voler tenere aperto il centro di raccolta di Stagnoni andando perfino a informare di ciò i cittadini a mezzo stampa. Come Rls (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) di Acam Ambiente, non possiamo non restare indignati di fronte a tanta superficialità dopo che gli ultimi decreti ministeriali hanno rimarcato l'importanza che i cittadini restino assolutamente a casa per contenere l’espandersi del virus. Dopo aver scritto due volte al Prefetto, dopo aver scritto al Sindaco Peracchini e dopo aver discusso con la direzione di Acam la chiusura del centro di raccolta di Stagnoni, dobbiamo leggere che Acam Ambiente invita i cittadini a conferire regolarmente e tranquillamente presso il centro di raccolta favorendo, cosi, la libera circolazione dei cittadini per futili motivi". Lo scrivono in una nota i Rls delle sigle Cgil, Cisl e Uil di Acam Ambiente.



"Vogliamo ricordare a tutti i cittadini - proseguono - che la raccolta dei rifiuti sotto casa è un servizio essenziale e inderogabile per l’Acam ed a tal proposito invitiamo tutti i cittadini a chiudere al meglio i sacchetti della spazzatura ed i mastelli al fine di permettere la raccolta da parte degli operatori in condizioni di massima sicurezza.

Ma andare a conferire presso un centro di raccolta da parte del cittadino non è essenziale e urgente e diventa così una palese violazione dei decreti ministeriali che ricordano, a chi viene trovato in giro senza motivazioni e giustificazioni valide, che si incorre in ammende e violazioni penali... Vale la pena rischiare per portare al centro di raccolta un vecchio televisore oppure l'erba del giardino?

Ci domandiamo se il Sindaco di La Spezia, il Direttore di Acam Ambiente, insieme all'Amministratore Delegato, si rendono conto che siamo di fronte ad una pandemia mondiale.

Ci domandiamo se si rendono conto che ogni giorno muoiono più di 400 persone e che il picco non è stato ancora raggiunto.

Purtroppo a queste domande non hanno risposto né il Prefetto né il Sindaco di La Spezia e nemmeno la Direzione di Acam Ambiente.

Ci rivolgiamo allora ai cittadini della Spezia e di Ameglia e Sarzana (dove ci risulta siano ancora aperti i centri di raccolta) affinché dimostrino molta più saggezza di chi invece ha dimostrato tanta cinica superficialità nell’affrontare un argomento tanto semplice nella sua tragicità.

Ve lo chiediamo con la massima serietà e responsabilità: non andate a conferire alcun tipo di materiale a Stagnoni e nemmeno negli altri centri di raccolta che dovessero essere aperti. Rispettate chi vi sta intorno e soprattutto rispettate voi stessi.

Da parte nostra cercheremo, a questo punto, di coinvolgere le forze dell'ordine affinché predispongano dei pattugliamenti nella zona del centro di raccolta di Stagnoni a La Spezia, di Silea a Sarzana e di Ameglia in modo da scoraggiare qualsiasi folle tentativo di aggirare i decreti ministeriali in vigore da parte dei cittadini".