'Assorbente sospeso', un aiuto alle donne spezzine

La Spezia - Cibo, prodotti per l'igiene, farmaci. Beni di prima necessità, categoria con la quale in questi medi di emergenza sanitaria abbiamo imparato a fare i conti da vicino, visto che la fragilità delle fasce più deboli emerge ancora di più nei momenti difficili per tutti come, appunto, la pandemia da coronavirus che picchia ormai da oltre due mesi e che ora, dopo la severa quarantena vissuta dagli italiani, sta gradualmente facendosi meno feroce e pervasiva. Tra i beni a cui non si può rinunciare ce n'è uno ogni tanto dimenticato: l'assorbente. Indispensabile, sì, anche se a volte sembra essere incredibilmente ritenuto un di più: basti pensare all'occhio divertito con il quale talvolta sono viste le battaglie per la detassazione del tampone. Alla Spezia la Cgil ha deciso di pensare a quelle donne che non hanno modo di acquistare gli assorbenti, lanciando l'iniziativa Assorbente sospeso. “Dall'inizio della crisi – spiegano dal sindacato -, in collaborazione con Arci Canaletto, stiamo cercando di aiutare chi ha più bisogno perché crediamo nel valore dei quartieri solidali. Gli assorbenti, e tutti i prodotti igienici femminili, nel nostro Paese sono tassati come un bene di lusso: tampon tax 22 %, a parte una tipologia biodegradabile tassata al 5%. Anche per questo sono molto, troppo costosi. Ma per le donne si tratta di una necessità, non di un vezzo. Allora, in attesa che qualcosa cambi, proviamo a prendercene carico”.



Come funziona l'iniziativa? È semplice. Basta recarsi alla sede della Cgil spezzina, in Via Bologna 9, e donare assorbenti (e anche altri prodotti per l'igiene intima). I beni donati saranno inseriti nei pacchi distribuiti dal banco alimentare di Casa Canaletto, promosso da Arci Canaletto. E nel pacco solidale adesso troveranno posto anche libri grazie all'iniziativa Letture sospese, che nasce dalla collaborazione tra il circolo e la Libreria Liberi Tutti. Recandotsi in libreria sarà possibile infatti regalare un libro o lasciare una donazione. In quel caso di penserà la libraia gaia. “I volumi donati saranno inserirti nei pacchi alimentari che settimanalmente distribuiamo alle persone e alle famiglie in difficoltà”, precisano dall'Arci. Per informazioni: 0187020576.