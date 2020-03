"Assieme possiamo farcela", un altro aiuto per la Croce rossa

La Spezia - “Assieme possiamo farcela” è la neonata iniziativa di solidarietà ospitata sulla piattaforma gofoundme con l’obiettivo di dare una mano fattiva alla Croce Rossa della Spezia che con i suoi militi e i suoi mezzi sta lavorando senza sosta per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“Se ognuno di noi mette sul tavolo quello che nelle ultime settimane ha risparmiato in aperitivi o cene possiamo far arrivare alle strutture mediche quegli oggetti banali capaci di diventare straordinari quando bisogna difendersi da un virus come quello del 2020”, spiegano i promotori della raccolta che in un solo giorno sono riusciti a mettere insieme più di 7mila euro.



Marina Acconci, Davide Besana, Maurizio Moglia chiamano a raccolta tutti quegli spezzini che vorranno aderire ad un’iniziativa fondamentale per proseguire la battaglia alla pandemia, dando una vera mano a chi ogni giorno in prima linea non si risparmia per salvare la vita alle persone: “Stiamo acquistando 5.000 tute, 20.000 mascherine, 5.000 occhiali, 5.000 calzari, 5.000 paia di guanti per il personale medico - sanitario della Croce Rossa di La Spezia che provvede alla distribuzione sul territorio provinciale. Basta poco a salvare una vita, quindi accettiamo donazioni a partire da 2 euro, per una mascherina FFP3, 3 euro, per un paio di occhiali, 10,6 euro per una tuta, 12,5 euro, per una scatola da 25 mascherine chirurgiche. Abbiamo un canale ben collaudato con la Cina per cui il materiale ci arriva velocemente”.



Brugnato 5 Terre Outlet Village aveva già donato alla Cri della Spezia un primo lotto per circa 10.000 euro di materiale acquistato a loro spese, prima di aprire questa pagina: “Ogni altra donazione, nominale o anonima è ben accetta - spiega Acconci, amministratore delegato di Brugnato 5 Terre Outlet Village -. Il materiale viene acquistato in Cina e arriva via aerea ogni settimana, ma dobbiamo sbrigarci tutti. E’ importante contribuire anche con poco. Una scatola di 25 mascherine costa 12 euro ed aiuta a ridurre il rischio di 12 nuovi contatti”. Materiale che viene consegnato alla Cri (ufficio.stampa@crilaspezia.it) che ne certifica l'utilizzo e lo mette a disposizione.



Per donare clicca qui.