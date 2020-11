"Aspettate l'una e guardate ad Est, stasera lo sciame delle Leonidi"

La Spezia - L’Associazione Astrofili Spezzini informa che questa notte ci sarà il picco dello sciame delle stelle cadenti “Leonidi”. Si tratta di una pioggia di meteore originate dalla cometa Tempel-Tuttle. Sono visibili dal 6 al 30 novembre circa ma il loro picco è intorno al 18, momento in cui si possono osservare fino a 15 meteore all’ora. Come suggerisce il nome, le Leonidi hanno il loro radiante (il punto nel cielo da cui sembrano provenire tutte le meteore) nella costellazione del Leone.

Oggi la Luna sarà un sottilie spicchio crescente visibile a ovest dove sparirà un paio d’ore dopo il tramonto. La costellazione del Leone sorgerà a est intorno all’una di notte. Quindi sarà preferibile osservare le meteore da quel momento in poi e ad est. Sarà sufficiente stare in un luogo buio, al riparo dall’inquinamento luminoso, e non limitarsi alla costellazione del Leone, ma guardare il più possibile la volta celeste perché, sebbene sembrino provenire da quella costellazione, le meteore possono apparire ovunque.

Purtroppo la delicata situazione non ci permette di effettuare serate pubbliche per guidare l’osservazione.



Associazione Astrofili Spezzini