'Aspettando orientamenti' alla Spezia dal 16 al 19 ottobre

La Spezia - Lunedì 16 settembre suona la campanella per oltre 100.000 liguri tra studenti e insegnanti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di tutta la Liguria a cui si aggiungono i loro 200.000 famigliari per il via all’anno scolastico 2019/2020. In occasione di questa giornata speciale, il Salone Orientamenti (12-13-14 novembre Porto Antico Genova) formula i più sentiti auguri di successo formativo tramite le parole dell’assessore regionale alla formazione e all’istruzione Ilaria Cavo: “Sono particolarmente lieta di rivolgermi, in questa giornata importante di avvio dell’anno scolastico, a tutti gli studenti e alle loro famiglie, ai docenti, ai dirigenti impegnati nella scuola, per augurare un anno di studi e di esperienze ricco ed entusiasmante nel quale trovare soddisfazioni personali e di crescita continua. Un buon orientamento aiuta a evitare gli inconvenienti legati a percorsi formativi sbagliati, garantisce gratificazione ed evita che nell’età delle scelte si sprechino opportunità e tempi prezioso. Per questo, a nome di tutto il team di Orientamenti, da molti mesi al lavoro in rappresentanza delle tante anime del Comitato Promotore, ho il piacere di invitare fin d’ora tutto il mondo della formazione e dell’istruzione al Salone Orientamenti 2019 dedicato al “Saper Fare”. Un Salone in grado di rispondere alle esigenze di tutti i visitatori: gli studenti e docenti di scuole elementari, medie e superiori, gli operatori della formazione professionale e dell’Istruzione Superiore tecnica, dell’Università e tutte le loro famiglie. Vi aspettiamo al Porto Antico di Genova, dal 12 al 14 novembre. Nell’attesa di incontrarci, vi auguro che questa sia una bella ripartenza. Siate curiosi ogni giorno”.



Dall’inizio dell’anno scolastico al Salone Orientamenti, sempre più evento nazionale e di richiamo per scuole di tutta Italia, ci separano 2 mesi densi di altri importanti appuntamenti riuniti in un unico tour regionale denominato “Aspettando Orientamenti“. Un itinerario di presentazione dell’offerta formativa ligure e di numerose attività di orientamento. Vi segnaliamo: mercoledì 2 ottobre pomeriggio al Ducale di Genova l’incontro con la squadra ligure di robotica che andrà ai Mondiali di Dubai, martedì 8 l’Inspiration Talk di Savona dedicato al saper Fare. Lunedì 14 e martedì 15 ottobre il Salone dello studente di Imperia, Mercoledì 16 ottobre l’appuntamento è a Chiavari anche con l’iniziativa di Confartigianato “Un giorno da Artigiano”. Da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre il tour approda alla Spezia e, sempre il 16 ottobre, inizierà alla fortezza del Priamar di Savona il tradizionale appuntamento in anteprima del Festival della Scienza dedicato ai giovani e alla scienza (chiude il 23 ottobre). Infine “Aspettando Orientamenti”, nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, sarà presente a Sanremo.