'Aspettando Orientamenti', quasi mille studenti in Sala Dante

La Spezia - Ben 994 studenti coinvolti, 38 classi partecipanti, 100 docenti di primo grado, 70 di secondo grado assieme ai docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP). E ancora, 287 genitori che hanno partecipato ad incontri, 37 testimonial in Mediateca Regionale Ligure, 10 testimonial in Sala Dante, 9 istituti secondari di secondo grado che hanno partecipato e 4 agenzie formative. Sono questi i numeri dell’edizione 2009 di ‘Aspettando Orientamenti - Orientarsi alla Spezia. Una bussola per scegliere la tua strada’, l’iniziativa organizzata dal Comune della Spezia (Assessorato alla Formazione Professionale, Università e Ricerca e Assessorato all’Istruzione) in collaborazione con Regione Liguria, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca tramite l’Ufficio Scolastico Regionale, Provincia della Spezia e Aliseo – Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, con l’obiettivo di aiutare i nostri ragazzi a intraprendere il giusto percorso formativo così da poter realizzare facilmente il loro futuro, diffondendo in loro l’ampia offerta formativa presente a livello provinciale.



Iniziativa che si è sviluppata in tre dense giornate: mercoledì 16 ottobre, con ‘I mestieri di oggi e di domani’, quindi con la presentazione dell’offerta formativa degli Istituti tecnici, professionali e di Istruzione e Formazione Professionale e testimonianze dal mondo del lavoro; giovedì 17 ottobre, con la presentazione dell’offerta formativa provinciale e l’illustrazione della ‘Guida alla scelta dopo la scuola media’ a cura della Provincia della Spezia; venerdì 18 e sabato 19, con i seminari di aiuto alla scelta per i genitori, a cura di Aliseo.



Stamani in Sala Dante alla Spezia, l’evento clou dell’iniziativa, con ‘Orientamenti 2019: Diamo volto alle professioni’, rivolto a circa 200 studenti delle classi quinte degli istituti superiori della provincia, che hanno potuto ascoltare storie di professioni e mestieri raccontate dai protagonisti.



Dopo i saluti istituzionali del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, sono seguiti gli interventi dell’Assessore all’Istruzione del Comune, Giulia Giorgi, della Consigliera all’Istruzione provinciale, Patrizia Saccone, di Roberto Peccennini responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale e di Matteo Bafico e Arianna Braga, testimonial di Aliseo, Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento.



Introdotti e moderati dal Vicesindaco e Assessore a Lavoro, Sviluppo Economico, Formazione Professionale, Politiche Comunitarie, Università e Ricerca, Genziana Giacomelli, sono poi seguiti gli ‘Inspirational talk’: testimonianze e storie di professioni e mestieri raccontate da:



- Gianluca Cappellari, HR Manager della multinazionale polacca Kruk e referente per Aidp Liguria del Gruppo Giovani



- Valeria Federici, dell’Agriturismo Cerrolungo



- Andrea Natale, di Terminal del Golfo, da gruista a manager



- Ilaria Mazzilli, presidente Consorzio affittacamere



- Chiara Lombardi, ricercatore Enea in particolare sullo studio degli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini



- Guido Silvano, imprenditore e ideatore dell’app ‘Dotevè’, noleggio vespe elettriche



- Cecilia Ratti, ora dipendente Tarros, ha raccontato la sua esperienza lavorativa a Malta



- Anna Goglia, educatrice/tutor della cooperativa Cocea



- Nicola Carozza, funzionario Confartigianato La Spezia, con mansioni di coordinamento delle attività sindacali e relazioni istituzionali.



L’iniziativa spezzina ha introdotto ‘Orientamenti 2019’, la 24° edizione del Salone della scuola, della formazione e dell’orientamento al lavoro che si terrà al Porto Antico di Genova, da martedì 12 a giovedì 14 novembre 2019.